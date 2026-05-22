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गाजियाबाद के एक फ्लैट में दो पुरुषों के शव बरामद, पुलिस कर रही जांच

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 10:55 AM

गाजियाबाद, 22 मई (आईएएनएस)। शहर के डीएलएफ भगत सिंह चौक के पास एक फ्लैट में दो पुरुषों के शव मिले हैं।

गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना फ्लैट बी-1 एस-2 से सामने आई। पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से तेज बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को दोनों मौतों की जानकारी मिली।

पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) धवल जायसवाल ने बताया, "पुलिस को सुबह करीब 9:30 बजे शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में डीएलएफ के पास एक फ्लैट में दो लोगों के मृत पाए जाने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है।"

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान राकेश शर्मा (लगभग 70-75 वर्ष) और नेम सिंह (लगभग 55-60 वर्ष) के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव करीब दो से तीन दिन पुराने लग रहे हैं।

डीसीपी जायसवाल ने आगे बताया, “घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट को बुलाया गया था। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में मौत का कारण प्राकृतिक प्रतीत हो रहा है।”

अधिकारियों के अनुसार, दोनों व्यक्ति अकेले रहते थे और गुजारा करने के लिए किराए पर ऑटो रिक्शा चलाते थे। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति, राकेश शर्मा, लंबे समय से बीमार था और बिस्तर पर ही रहता था।

डीसीपी ने आगे बताया, “नेम सिंह उनका देखभाल करने वाला लगता था।”

पीड़ितों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और मौत के मामले में आगे की जांच जारी है।

इसी बीच, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से एक भयावह घटना सामने आई है, जहां पुलिस के अनुसार एक मां और उसके नाबालिग बेटे की उनके घर के अंदर कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर 10-12 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

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