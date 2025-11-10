गुजरात दौरे पर आए सीएम विष्णुदेव साय से गांधीनगर में हुई भेंट अत्यंत हर्षपूर्ण रही: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अभिनंदन किया। वह एकतानगर में चल रहे भारत पर्व की 10वीं रात को आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने गुजरात आए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आगामी छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट में गुजरात के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को अहमदाबाद में उनके साथ बैठकें भी करेंगे। उन्होंने इन कार्यक्रमों से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की थी और उन्हें यह बताने में गहरी रुचि दिखाई थी कि वाइब्रेंट समिट की लगातार सफलता के बाद गुजरात कैसे निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस वर्ष क्षेत्रीय वाइब्रेंट सम्मेलन के प्रयोग के माध्यम से गुजरात के जिलों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के उद्देश्य से विश्व बाजार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात की औद्योगिक नीति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सहित वरिष्ठ सचिवों के साथ बैठक भी की।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने कहा कि गुजरात दौरे पर पधारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गांधीनगर में हुई भेंट अत्यंत हर्षपूर्ण रही। एकतानगर में चल रहे भारत पर्व में सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें वे उपस्थित रहकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम के संदर्भ में मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से वाइब्रेंट गुजरात समिट को मिली अभूतपूर्व सफलता की जानकारी दी।

विष्णु देव साय ने गांधीनगर स्थित सीएम डैशबोर्ड का अवलोकन कर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली के रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और जन संवाद केंद्र के फीडबैक तंत्र की जानकारी भी प्राप्त की।

इसके अलावा, सीएम विष्णुदेव साय ने गुजरात में सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणाली और जनहित योजनाओं की पारदर्शी और वास्तविक समय निगरानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में विकसित सीएम डैशबोर्ड की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएम डैशबोर्ड का भी दौरा किया। वे जनसंवाद केंद्र की वास्तविक समय निगरानी और फीडबैक तंत्र की कार्यप्रणाली की गहन जानकारी से प्रभावित हुए। उन्होंने गुजरात की ऐसी पहलों को छत्तीसगढ़ में शुरू करने में भी रुचि दिखाई।

इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रमुख सचिव अवंतिका सिंह, सचिव डॉ. विक्रम पांडे, इंडेक्स 'बी' के प्रबंध निदेशक केयूर संपत और सीएम डैशबोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

डीकेपी/