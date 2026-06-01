गुजरात में आज से 2027 जनगणना की शुरुआत

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। 2027 की जनगणना का पहला चरण सोमवार से शुरू होने वाला है, और गुजरात में 3.74 लाख से ज्यादा लोग खुद अपनी जानकारी (सेल्फ-एन्यूमरेशन) दर्ज कर चुके हैं। राज्य इस जनगणना के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे अधिकारी भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना बता रहे हैं।

देश के इतिहास में 16वीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना, गुजरात और बाकी भारत में दो चरणों में की जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।

इस काम की शुरुआत की घोषणा करते हुए, जनगणना निदेशक सुजल मायात्रा ने सभी नागरिकों से इस देशव्यापी गिनती कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की।

मायात्रा ने कहा, "हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना पूरे राज्य में 1 जून से 30 जून तक की जाएगी। इस चरण के दौरान, गिनती करने वाले कुल 33 सवाल पूछेंगे, जिनमें घर की हालत, परिवार की जानकारी, पीने के पानी का जरिया, शौचालय की सुविधाएं और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी शामिल होगी।"

पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (एचएलओ) के नाम से जाना जाता है, में गिनती करने वाले घर की हालत, घर के सदस्यों की बनावट, पीने के पानी की उपलब्धता, साफ-सफाई की सुविधाएं और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे।

यह सर्वे गुजरात के सभी जिलों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और गांवों में किया जाएगा।

दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या गिनती (पीई) और जाति की गणना शामिल है, 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2027 के बीच किया जाएगा।

जनगणना अधिकारियों के मुताबिक, इस चरण के दौरान देशव्यापी जनगणना के साथ-साथ जाति के आंकड़े इकट्ठा करने का काम भी किया जाएगा।

मायात्रा ने कहा, "इस चरण के दौरान, जनगणना के साथ जाति की गिनती की जाएगी, और पूरे देश में जाति जनगणना का काम भी पूरा किया जाएगा।"

अधिकारियों ने बताया कि गुजरात का स्व-गिनती अभियान, जो 17 मई को शुरू हुआ था, उसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य कैबिनेट के सदस्यों, मुख्य सचिव, वरिष्ठ सचिवों, जिला कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और दूसरे नागरिकों ने हिस्सा लिया; इन सभी ने ऑनलाइन स्व-गिनती सुविधा के जरिए अपनी जानकारी जमा की।

30 मई तक, 3.74 लाख से ज्यादा नागरिकों ने जनगणना 2027 के तहत स्व-गिनती फॉर्म भरे थे।

इनमें से, लगभग 3.30 लाख फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गए थे, जबकि लगभग 44,000 फॉर्म अभी भी प्रोसेस किए जा रहे थे।

गुजरात में जनगणना का काम 1,10,598 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) में किया जाएगा, और इसे 1,09,038 गिनती करने वाले लोग करेंगे, जिनकी मदद के लिए 18,254 सुपरवाइजर होंगे। इस काम की तैयारी के लिए, गणना करने वालों, सुपरवाइजरों और जनगणना के दूसरे अधिकारियों को तीन चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल की जनगणना में आधुनिक टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी।

गुजराती समेत 16 भाषाओं में खास एंड्रॉयड और आईओएस ऐप बनाए गए हैं। इनमें ऑफलाइन डेटा इकट्ठा करने की सुविधा भी है, ताकि जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा कम है, वहां भी आसानी से गणना की जा सके।

एक खास 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी देने का) विकल्प भी शुरू किया गया है, जिससे लोग सीधे सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भेज सकते हैं।

जनगणना अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत इकट्ठा की गई सारी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, "जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत इकट्ठा की गई सारी निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इस जानकारी का इस्तेमाल कानूनी या टैक्स से जुड़े मामलों के लिए नहीं किया जा सकता।"

अधिकारियों ने आगे बताया कि हर नागरिक के लिए जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी देना कानूनी तौर पर जरूरी है। कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

--आईएएनएस

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