गुजरात: डेयरी छापेमारी में मिला 2500 किलो से अधिक मिलावटी मावा, मौके पर ही किया गया नष्ट, लाइसेंस भी निलंबित

अहमदाबाद, 21 मई (आईएएनएस)। गुजरात के फूड और ड्रग्स विभाग ने सबरकांठा जिले में एक डेयरी यूनिट पर छापेमारी के दौरान लगभग 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 5.10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं, 550 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, इसे खराब और गंदे हालात में बनाया गया था।

यह कार्रवाई तालोद तालुका के रोजड़ गांव स्थित भोलेनाथ डेयरी में गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा की गई। यह छापेमारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर, मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई।

विभाग के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि इस डेयरी में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि यहां बिना लाइसेंस और अनुमति के मिठाई 'बर्फी' का भी अवैध रूप से उत्पादन किया जा रहा था।

मंत्री पानशेरिया ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वॉड को मिली विशेष जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई।

उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि डेयरी में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा बनाया जा रहा था और बिना लाइसेंस के बर्फी भी तैयार की जा रही थी।

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मौके से मावा और बर्फी के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं।

मंत्री ने बताया कि लगभग 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डेयरी में बहुत ही गंदे और अस्वच्छ हालात पाए गए।

इसी कारण वहां तैयार किए गए 550 किलोग्राम मावा को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने इस डेयरी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी किया है।

साथ ही डेयरी का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री पानशेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेगी नहीं और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

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