गुजरात: डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सरकारी विभागों से स्वदेशी वैकल्पिक वस्तुओं को अपनाने का दिया सुझाव

गांधीनगर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को 'हर घर स्वदेशी' अभियान को मिशन मोड में लाने के लिए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य के सभी विभागों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'हर घर स्वदेशी' अभियानों को जन-जन तक पहुंचाकर साकार करने के उद्देश्य से हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशन में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जन-जागरूकता पैदा करना है ताकि नागरिक अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। इसके अलावा, बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी गहन चर्चा की गई, जिसमें लोगों को विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए जन-जागरूकता पैदा करना, स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने पर बल देना तथा 'हर घर स्वदेशी' अभियान को मिशन मोड में ले जाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई।

इसे लेकर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने 'बदलाव स्वयंसेवा' का संकल्प लेते हुए सभी विभागों से सर्वप्रथम स्वदेशी वैकल्पिक वस्तुओं को अपनाने का पुरजोर सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की शुरुआत से जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा और यह अभियान गति पकड़ेगा।

इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के राज्य प्रभारी प्रदीप सिंह जाडेजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनैना तोमर, डॉ. अंजू शर्मा, प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार, आरसी मीणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

डीकेपी/