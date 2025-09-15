भारत समाचार

गृह मंत्री शाह मंगलवार को करेंगे 'द्वितीय राष्ट्रीय एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन' का उद्घाटन

Sep 15, 2025, 06:39 PM

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। देशभर में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 16 और 17 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 'द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन-राज्य स्तरीय एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों' को संबोधित करेंगे।

यह सम्मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय "संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी" है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर की एंटी-ड्रग एजेंसियों को एक मंच पर लाकर नशे के खिलाफ समन्वित और ठोस रणनीति तैयार करना है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए लिखा, "मोदी सरकार देश से ड्रग्स की बुराई को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी राज्यों की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को एकजुट कर एक नई रणनीति बनाई जा रही है। 16 सितंबर को दिल्ली में मैं 'द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित करूंगा और इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को नष्ट कर एक विशेष मुहिम की शुरुआत भी की जाएगी।"

सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और साथ ही एक बड़ी डिजिटल पहल, ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट किया जाएगा।

इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाएगा। इससे न केवल देशभर में तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने का एक मजबूत संदेश भी जाएगा।

एनसीबी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया है।

एनसीबी इंडिया ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16-17 सितंबर को नई दिल्ली में एएनटीएफ प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोज़ल अभियान का शुभारंभ करेंगे।"

