Gadchiroli Maoist Encounter: पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में चार माओवादी किए ढेर

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ को संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। गढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा के कोपरशी जंगल में मुठभेड़ के दौरान चार माओवादी मारे गए।

मारे गए माओवादियों में एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। इन चारों माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के मुताबिक, गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त माओवादी-विरोधी अभियान चलाया। सूत्रों से मिली गोपनीय जानकारी के बाद पुलिस की 20 टीमें और सीआरपीएफ की 2 टीमें 25 अगस्त को कोपरशी के जंगल में भेजी गईं।

पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि लगातार खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के बावजूद जवानों ने करीब 48 घंटे तक तलाशी अभियान जारी रखा। जब सुरक्षाबल के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तभी माओवादियों ने उन पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने पहले आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन माओवादी हथियार डालने को तैयार नहीं हुए और फायरिंग तेज कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। करीब आठ घंटे तक गोलीबारी चलती रही।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, जहां से चार माओवादियों के शव बरामद हुए। मारे गए माओवादियों में मालू पाड़ा उर्फ मालू, कंपनी नंबर 10 का पीपीसीएम रैंक का कमांडर शामिल था, जिस पर 6 लाख रुपए का इनाम था। इन चारों माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफलें, एक .303 राइफल, 92 जिंदा कारतूस, 3 वॉकी-टॉकी और माओवादी साहित्य बरामद किए।

गढ़चिरौली पुलिस के अनुसार, इन माओवादियों पर कई गंभीर अपराध दर्ज थे, जिनमें मुठभेड़, आगजनी और हत्या के मामले शामिल हैं।