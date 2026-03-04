भारत समाचार

Kerala Political Crisis : सीपीआई (एम) नेता सुधाकरन ने पार्टी से मतभेद गहराने पर पार्टी छोड़ने का संकेत दिया

पूर्व मंत्री जी. सुधाकरन का पार्टी नेतृत्व से टकराव गहराया
Mar 04, 2026, 01:11 PM
अलपुझा (केरल): सीपीआई (एम) के पुराने नेता और केरल के पूर्व मंत्री जी. सुधाकरन ने पार्टी लीडरशिप के साथ अपना टकराव और बढ़ा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे चल रही स्क्रूटनी प्रोसेस के दौरान अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करेंगे। इस कदम को पार्टी से उनके बाहर निकलने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

एक कड़े शब्दों वाले फेसबुक पोस्ट में, 75 साल के सुधाकरन ने आरोप लगाया कि 2022 में स्टेट कमेटी से हटाकर अलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तहत ब्रांच कमेटी मेंबर के तौर पर काम करने के लिए भेजे जाने के बाद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया और बेइज्जत किया गया।

63 साल की पार्टी मेंबरशिप के बावजूद, जिसमें स्टेट कमेटी में 43 साल शामिल हैं, उन्होंने कहा कि जिला सचिव ने एक बार भी उनके बारे में नहीं पूछा और उन्हें पांच साल तक पब्लिक प्रोग्राम से दूर रखा।

जिला सचिव एम. वी. गोविंदन पर सीधा निशाना साधते हुए, सुधाकरन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई उन बातों की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि वह 'विचार के लायक नहीं हैं'।

उन्होंने इस बात को गलत बताया और मीडिया से बातचीत के दौरान इसे मजाक बताया।

चार बार के विधायक, सुधाकरन दो बार मंत्री रहे, जिसमें पहली पिनाराई विजयन सरकार (2016–21) भी शामिल है।

2021 के विधानसभा चुनावों में टिकट न मिलने के बाद से, वह साफ तौर पर परेशान हैं, कभी-कभी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं जिससे लीडरशिप परेशान रहती है। अपने साफ और साफ बोलने के स्टाइल के लिए जाने जाने वाले सुधाकरन को पार्टी लाइन से परे सम्मान मिला, एक ऐसा रुतबा जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने भी माना।

उनके पोस्ट में यह भी याद दिलाया गया कि उन्हें इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह पर होने वाले कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, जबकि उन्होंने बताया कि उस समय वे जिले के अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें गिरफ्तारी, जेल और हमले का सामना करना पड़ा था।

शुक्रवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, राजनीतिक हलकों में उनके अगले कदम पर नजर है।

उनके रुख की साफगोई और मजबूती को देखते हुए, कई लोगों को उम्मीद है कि वह सीपीआई (एम) से औपचारिक रूप से रिश्ते तोड़ देंगे।

इस साजिश को और बढ़ाने वाली बातें यह हैं कि कांग्रेस महासचिव और अलप्पुझा के सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने सुधाकरन से मुलाकात की है।

संकेत हैं कि अगर वह तैयार हैं, तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के समर्थन से उनके होम ग्राउंड, अंबालाप्पुझा से मैदान में उतारा जा सकता है, यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जो अलप्पुझा जिले में राजनीतिक समीकरणों को काफी बदल सकता है।

अगर सुधाकरन पार्टी छोड़ते हैं, तो वह सीपीआई-एम के तीसरे पूर्व विधायक होंगे, पिछले महीने कई बार के विधायक एस. राजेंद्रन और आयशा पोट्टी ने पार्टी को अलविदा कह दिया था।

जहां राजेंद्रन भाजपा में शामिल हो गए, वहीं पोट्टी कांग्रेस में चले गए।

--आईएएनएस

 

 

