Fuel Excise Duty Cut India : पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का देशभर में स्वागत, प्रेमचंद बैरवा बोले-पीएम मोदी ने हर समस्या का किया है समाधान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के फैसले का देशभर में स्वागत हो रहा है। विभिन्न राज्यों के नेताओं ने इस कदम को आम जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आईएएनएस से कहा कि जब भी कोई वैश्विक संकट सामने आता है, तो सरकार उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाती है। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने हर समस्या का समाधान किया है। अब आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सभी मिलकर इस वैश्विक संकट से निपटेंगे।"

वहीं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी इस फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, "हर मलयाली की ओर से मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पेट्रोलियम पर विशेष एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है।"

पटना में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया।

झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व करिश्माई और सफल है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तेल संकट के कारण कई देशों में हालात खराब हैं। कहीं काम के दिन कम कर दिए गए हैं तो कहीं स्कूल बंद हैं लेकिन भारत की स्थिति बेहतर है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है।

--आईएएनएस