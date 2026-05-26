यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा: 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह हादसा हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के भिखरा गांव के पास सुल्तानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब दो बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार, इनोवा कार में सवार सात लोग उत्तराखंड स्थित कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक ट्रेलर में पीछे से इनोवा कार जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग बुरी तरह फंस गए।

हादसे में राहुल कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी मुगलसराय जनपद चंदौली, राहुल सिंह पुत्र अजय प्रताप निवासी गैबीपुर जनपद गाजीपुर, सत्यम सिंह पुत्र स्वर्गीय तेज प्रताप सिंह निवासी रामपुर रसड़ा जनपद बलिया तथा सूरज मिश्रा निवासी निकसपुर थाना सुल्तानपुर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।

वहीं, पंकज पुत्र रमेश सिंह निवासी चुनार जनपद मिर्जापुर, प्रशांत पुत्र अवध बिहारी निवासी बेला जनपद बलिया और चंदन सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी चुनार जनपद मिर्जापुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

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