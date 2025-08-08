Janaki Temple Foundation : मां जानकी मंदिर शिलान्यास पर साधु-संतों और नेताओं ने जताई खुशी

सीतामढ़ी :बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक अवसर पर कई साधु-संतों और नेताओं ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अपनी खुशी और गर्व व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे।

महंत राजू ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। देशभर से साधु-संत, विशेष रूप से अयोध्या से विश्व मोहन दास जी महाराज के नेतृत्व में यहां पहुंचे हैं। उन्होंने इसे बिहारवासियों और सनातन धर्मावलंबियों के लिए गर्व का क्षण बताया।

महंत विश्व मोहन दास ने मिथिला वासियों की खुशी को व्यक्त करते हुए कहा कि मां जानकी मंदिर का निर्माण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मिथिला और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करेगा।

चंचल बाबा ने मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस मंदिर के निर्माण का साहसिक निर्णय लिया है, जिसके लिए वह सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाएगा।

भाजपा नेता राज भूषण चौधरी ने कहा कि पुनौरा धाम में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। गृह मंत्री अमित शाह के उद्बोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए 882 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

वहीं, इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी मां जानकी के मंदिर निर्माण पर खुशी जताई और कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। यहां आगामी दिनों में भक्तगणों का आगमन देखने को मिलेगा। इसे लेकर हम सभी लोगों में उत्साह है।