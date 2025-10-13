भारत समाचार

Food Safety Drive : गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, विभिन्न प्रतिष्ठानों से जांच के लिए 6 नमूने संग्रहित

दीपावली से पहले गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी
Oct 13, 2025, 05:20 PM
गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, विभिन्न प्रतिष्ठानों से जांच के लिए 6 नमूने संग्रहित

गौतम बुद्ध नगर: दीपावली को ध्यान में रखते हुए जनपदवासियों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय मोड में है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर विभागीय टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में सोमवार को सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कई टीमों ने मिलकर विभिन्न प्रतिष्ठानों से 6 नमूने को जांच के लिए संग्रहित किया।

जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सय्यद इबादुल्लाह, विशाल गुप्ता, रविंद्र नाथ वर्मा एवं अमर बहादुर सरोज की टीम ने मिर्जापुर रोड, रबूपुरा स्थित तंजीम टोफू निर्माणशाला से टोफू का नमूना और जेवर के मंगला ट्रेडर्स से हल्दी पाउडर का नमूना एकत्र किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती ने मिर्जापुर रोड, दनकौर स्थित एवन डेयरी से पनीर का नमूना लिया।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके पांडेय एवं ओपी सिंह की संयुक्त टीम ने सेक्टर-39 नोएडा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से दूध बेच रहे मनोज चौहान से 'गव्यधारा' ब्रांड के गाय के दूध के दो नमूने लिए।

पूछताछ के दौरान मनोज ने उक्त उत्पाद के पैकिंग स्थल के रूप में ग्राम सोरखा, नोएडा का उल्लेख किया। तत्पश्चात टीम ने मौके पर ही ग्राम सोरखा पहुंचकर दिवाकर पांडेय नामक व्यक्ति से गाय के दूध का एक अतिरिक्त नमूना भी संग्रहीत किया।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि सभी छह नमूनों को विधिवत सील कर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमों के विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ने की आशंका रहती है, ऐसे में विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच एवं सैंपलिंग कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य न केवल मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना है ताकि वे शुद्धता को प्राथमिकता देते हुए ही उत्पादों की खरीद करें।

 

 

