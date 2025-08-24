Fit India Sunday On Cycle: 'फिट इंडिया' के तहत देशभर में रैली की आयोजन, दिया गया स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश

नई दिल्ली: 'फिट इंडिया- संडे ऑन साइकिल' मुहिम के तहत इस रविवार को देश के अलग-अलग शहरों में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर खास आयोजन हुए, जिनमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल, और नामचीन एथलीट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम से हुई, जिसमें विशेष भागीदारी दिल्ली पुलिस की रही। इस आयोजन में दो खास मेहमानों (बॉक्सिंग अंडर-19 गोल्ड मेडलिस्ट कृषा वर्मा और वेटलिफ्टिंग जूनियर एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अनन्या पाटिल) ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

इस मौके पर कृषा वर्मा ने कहा, 'एथलीट के रूप में हम हमेशा फिट रहते हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ बाकी सभी को भी फिट रहना चाहिए।' वहीं अनन्या पाटिल ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, "यहां का माहौल बहुत अच्छा है और यह 'फिट इंडिया' की बहुत ही सराहनीय पहल है।" दिल्ली पुलिस के एक जवान ने भी इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा, "फिट इंडिया एक बेहतरीन पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मोटापे से निपटना है और दिल्ली पुलिस इसका समर्थन करती है।"

दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी यह मुहिम जोश और जागरूकता के साथ मनाई गई। अहमदाबाद में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अहमदाबाद रूरल पुलिस की ओर से एक विशेष साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की रही। इस दौरान सुरक्षा और आयोजन की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया।

'फिट इंडिया– संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में भाग लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक आस्था राणा ने कहा, "भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के तहत एक साइक्लोथॉन रैली, योग, जुम्बा और रोप स्किपिंग सत्र का आयोजन किया गया है।"

इसी क्रम में राजस्थान के नागौर में भी 'फिट इंडिया' पहल के तहत पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में योगासन और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सुबह-सुबह शुरू हुआ यह कार्यक्रम नागौर के स्टेडियम से प्रारंभ होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा। बारिश के बावजूद भी पुलिस अधिकारी और जवानों ने योगाभ्यास किया और फिर साइकिल रैली में भाग लिया।

सीकर पुलिस ने भी रविवार को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार फिट इंडिया के तहत 'फिट इंडिया– संडे ऑन साइकिल' रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली से पहले सीकर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग, जुंबा, और स्किपिंग का अभ्यास भी किया। इसके बाद जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।