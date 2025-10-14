Firozabad Encounter : सिरसागंज पुलिस और हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के सिरसागंज क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर बदमाश मोहसिन और उसका साथी साहिल गोली लगने से घायल हो गया, जबकि तीसरे आरोपी कमल को पुलिस ने मौके से दबोच लिया।

तीनों आरोपी हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के कब्जे से 5,400 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, एक चोरी की मोटरसाइकिल, तीन तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं।

बताया जा रहा है कि यह तीनों आरोपी सिरसागंज में एक जन सेवा केंद्र से चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। इसी दौरान सोथरा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की इनसे मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में मोहसिन और साहिल को गोली लग गई। दोनों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तीसरे आरोपी कमल को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। उसके पास से छह मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तीनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और मोहसिन को इलाके का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया, "तीनों आरोपी पहले से वांछित थे। ये लोग सिरसागंज में जन सेवा केंद्र से चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन्हें पकड़ लिया है। बदमाशों के पास से चोरी किए गए 5,400 रुपए, एक चोरी की मोटरसाइकिल, भारी मात्रा में कारतूस और तीन तमंचे बरामद किए गए हैं।"

एएसपी ग्रामीण ने आगे बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तीसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराधियों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं है। अपराध करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।