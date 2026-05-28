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बिहार के मधुबनी स्टेशन पर एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, कोई हताहत नहीं, जांच के आदेश

मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के जनरल कोच में लगी भीषण आग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 10:50 AM
बिहार के मधुबनी स्टेशन पर एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, कोई हताहत नहीं, जांच के आदेश

पटना: बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जयनगर-उधना एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में आग लग गई, जिससे वह डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, जिस कोच में आग लगी, वह मरम्मत के काम के लिए प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से घना काला धुआं और लपटें निकलने लगीं। आग तेजी से पूरे जनरल डिब्बे में फैल गई और कोच को पूरी तरह जला दिया।

गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। बताया जा रहा है कि ट्रेन पिछले दो दिनों से मरम्मत के लिए रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी। यात्रियों या रेलवे कर्मचारियों को किसी तरह की चोट लगने की कोई खबर नहीं है।

स्टेशन पर मौजूद लोगों ने आग देखते ही तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं, लेकिन जब तक वे पहुंचीं, कोच का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जल चुका था।

काफी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और उसे दूसरे कोचों तक फैलने से रोकने में कामयाब रहे। इस घटना से स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद, समस्तीपुर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा एक विशेष ट्रेन से मधुबनी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, डीआरएम ने नुकसान का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों से आग लगने के कारणों और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने आग लगने के सही कारण की जांच करने और सुरक्षा उपायों में संभावित कमियों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित करने की भी घोषणा की।

रेलवे अधिकारियों को शक है कि इस घटना का शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि सही वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी।

इससे पहले, 18 मई को भी ससाराम-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन (53212) के एक जनरल कोच में अचानक आग लग गई थी। यह घटना तब हुई, जब ट्रेन सुबह 6:45 बजे अपने निर्धारित प्रस्थान समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आग इंजन से पांचवें कोच में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम

 

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