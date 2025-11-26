Lucknow Bank Fire : शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी कैंपस के बैंक में देर रात लगी आग, फायर टीम ने समय रहते किया काबू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मोहन रोड स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय कैंपस में मंगलवार मध्य रात्रि बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में आग लगने से हड़कंप मच गया। रात के सन्नाटे में अचानक उठी लपटों और धुएं को देखकर आसपास मौजूद लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी।

कुछ ही मिनटों में आलमबाग फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई और तुरंत राहत-बचाव अभियान शुरू किया।

बैंक के अंदर धुआं तेजी से फैल रहा था, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद होने की वजह से फायर ब्रिगेड को अंदर घुसने में दिक्कत हो रही थी। समय बर्बाद किए बिना टीम ने खिड़की को तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और आग को काबू में करने का प्रयास शुरू किया। फायर कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ के चलते कुछ ही देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।

इसी बीच बैंक के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मुख्य गेट का ताला खोला। अंदर पहुंचकर टीम ने जांच की कि कहीं आग बैंक के संवेदनशील इलाकों तक तो नहीं पहुंची है।

शाखा प्रबंधक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को बताया कि बैंक का सारा नकद पहले ही करेंसी चेस्ट में जमा करा दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह रही कि आग की लपटें करेंसी चेस्ट वाले हिस्से तक नहीं पहुंची थीं। इससे बैंक को बड़े वित्तीय नुकसान से बचा लिया गया।

फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चल सका है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधन और पुलिस टीम ने भी परिसर का मुआयना किया और आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

घटना के बाद बैंक परिसर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत प्रणाली की तकनीकी जांच की जा रही है।

