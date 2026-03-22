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Fauzia Khan Statement : ट्रंप दुनिया को अपने सामने झुकाना चाह रहे, सभी देशों को बहिष्कार करना चाहिएः फौजिया खान

खाड़ी तनाव और वैश्विक राजनीति पर फौजिया खान का बयान, भारत से शांति पहल की मांग
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Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 12:14 PM
ट्रंप दुनिया को अपने सामने झुकाना चाह रहे, सभी देशों को बहिष्कार करना चाहिएः फौजिया खान

नई दिल्ली: एनसीपी (एसपी) की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने नरेंद्र मोदी और मसूद पेज़ेशकियान के बीच खाड़ी तनाव और नौवहन स्वतंत्रता पर हुई बातचीत, ईरान द्वारा अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ब्रिक्स में भारत की भूमिका का आग्रह और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज पर चेतावनी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के बीच हुई टेलीफोन वार्ता पर एनसीपी की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अगर शांति स्थापित हो जाती है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और भारत को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत की जनता, जो आज के नतीजों से ऊर्जा के लिहाज से प्रभावित होने की संभावना रखती है। भारत को आगे आकर शांति स्थापित करने की पहल करनी चाहिए।"

फौजिया खान ने कहा, "ट्रंप और अमेरिका की दादागीरी ही जंग की जिम्मेदार है क्योंकि ये समझते हैं कि इनका सभी पर अधिकार है और इनके पास ही पावर रहे और बाकी सारे देश गुलाम रहें। जैसे अंग्रेजों ने पहले कई देशों को गुलाम बनाया था, वैसे ही ट्रंप युद्ध के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को अपने सामने झुकाना चाह रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है कि बिना किसी ठोस कारण के दूसरे देश पर हमला कर दें। ट्रंप दूसरे देशों की स्वतंत्रता पर बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने देश को सुपीरियर बनाना चाह रहे हैं। अमेरिका और ट्रंप का सभी देशों को बहिष्कार करना चाहिए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र को सबसे अधिक समय तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाने पर फौजिया खान ने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देश की बहुत अच्छी सेवा की है, कई जगहों पर देश में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। हालांकि देश के अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग अपने आपको सुरक्षित महसूस करें, ऐसी नीति बनाएं और दोहरा मानदंड न अपनाएं। देश में नफरत और सांप्रयिकता का माहौल खत्म करने के लिए प्रयास करें।

--आईएएनएस

 

 

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