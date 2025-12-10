Fatehpur Accident : फतेहपुर में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 28 से अधिक घायल

भारत समाचार

Dec 10, 2025, 07:51 AM
सीकर: फतेहपुर में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 28 से अधिक घायल

सीकर: राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में मंगलवार रात करीब 10:40 बजे स्लीपर बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, स्लीपर बस बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही थी, जबकि सामने से एक ट्रक झुंझुनूं से बीकानेर की दिशा में आ रहा था। फतेहपुर के पास दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया और कई यात्री अपनी सीटों में ही फंस गए।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई, जिससे हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों ने रुककर स्थानीय लोगों को मदद के लिए बुलाया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में फंसे यात्रियों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भेजा, जहां डॉक्टरों की टीमें उनका इलाज कर रही हैं। हादसे में घायल अधिकांश यात्री गुजरात के रहने वाले थे, जो जम्मू स्थित वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। इसके बाद वे खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन फतेहपुर में यह हादसा हो गया।

डॉक्टरों के अनुसार घायल यात्रियों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में वृद्ध और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस घटना के कारणों की जांच जारी है।

डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में से 7 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं और उन्हें विशेष देखरेख में रखा गया है। वहीं, अन्य घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार अस्पताल में किया गया और मामूली चोट वाले कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में ड्राइवर की आग लगने से हादसे की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

