Election Commission Issue : रॉबर्ट वाड्रा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए: फतेह जंग सिंह बाजवा

चंडीगढ़: पंजाब से भाजपा नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि आयोग देशभर में निष्पक्ष होकर चुनाव आयोजित कराता है। वाड्रा ने जिस तरह से आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

चंडीगढ़ में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया कि वे क्यों हारे। उन्हें यह विश्लेषण करना चाहिए था कि लोगों ने कांग्रेस या महागठबंधन का समर्थन क्यों नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा किसी पार्टी के नेता नहीं हैं और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराता है, ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होता है।

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे कितने भी किलोमीटर की यात्रा निकालें जनता पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार की जनता ने विकास, कानून-व्यवस्था, रोजगार और उद्योगों के नाम पर स्पष्ट बहुमत दिया है। कांग्रेस खुद इतनी बड़ी हार से बौखला गई है कि पार्टी को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए।

लालू प्रसाद यादव के परिवार की कलह पर उन्होंने कहा कि लालू यादव के घर से पहले बेटे को निकाला गया, अब बेटी ने घर छोड़ दिया। जब परिवार ही एकजुट और संगठित नहीं है, तो ऐसे परिणाम आते हैं। परिवार नहीं संभाल पा रहे, बिहार क्या संभालेंगे।

संघ पर कांग्रेस नेता के बयान पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से देश की वफादारी और सेवा के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस के नेता जब कुछ नहीं बचता तो संघ पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि दूर-दूर तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, अगर कभी आती है तो जांच करा लें।

उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद की सोच रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

--आईएएनएस