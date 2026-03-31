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Smartphone Recovery : फर्रुखाबाद सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता, 22 लाख रुपए के खोए हुए 101 स्मार्टफोन बरामद

सर्विलांस टीम ने 101 मोबाइल फोन बरामद कर फर्रुखाबाद में सुरक्षा सफलता हासिल की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 12:57 PM
फर्रुखाबाद सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता, 22 लाख रुपए के खोए हुए 101 स्मार्टफोन बरामद

फर्रुखाबाद:  फर्रुखाबाद पुलिस की सर्विलांस टीम को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस टीम को करीब 22 लाख रुपए के खोए हुए कुल 101 स्मार्टफोन को बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस टीम ने बरामद किए गए सभी गुमशुदा मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए हैं।

फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रभारी सीओ संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी कि लोगों के खोए हुए 101 स्मार्टफोन सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं, जिनकी बाजरों में कीमत करीब 22 लाख रुपए है।

इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर सर्विलांस सेल टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें उनको सफलता मिली है। टीम में सेल प्रभारी संत कुमार, अनुराग कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर अमित शर्मा, हेड कांस्टेबल संदीप राव, सचिन सिंह और राहुल शर्मा शामिल थे।

उन्होंने बताया कि टीम ने कड़ी मेहनत से जनपद और अन्य जनपदों से खोए हुए कुल 101 मोबाइल फोनों को ट्रैक कर बरामद किया है। सर्विलांस सेल द्वारा बरामद किए गए 101 एंड्रॉइड मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई गई है।

सीओ ने सभी मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन सुपुर्द किए। अपने फोन वापस मिलने पर मोबाइल फोन मालिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, सर्विलांस टीम की सफलता की लोग काफी सराहना कर रहे हैं।

बता दें कि 29 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज-। की टीम ने इसी प्रकार की एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के मोबाइल फोन खरीदने और बेचने में शामिल एक अंतर-राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया था। टीम ने मौके से 2 आरोपियों सहित विभिन्न प्रीमियम ब्रांडों के 83 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए थे। यह ऑपरेशन वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी निगरानी में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, एसआई रणजीत सिंह और एचसी सौरभ के नेतृत्व वाली एक समर्पित टीम द्वारा पूरी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था।

--आईएएनएस

 

 

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