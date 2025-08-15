PM Modi Semiconductor Plan: पीएम मोदी के ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ वाले बयान से किसान खुशी

फर्रुखाबाद: किसान नेता प्रभाकांत मिश्रा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ पर दिए बयान का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस साल के अंत तक भारत में निर्मित 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगे। हम सेमीकंडक्टर पर मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर किसान नेता ने कहा कि यह पीएम मोदी का सराहनीय कदम है।

किसान नेता ने आईएएनएस के साथ बातचीत में 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप्स को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यदि यह योजना धरातल पर उतरती है, तो यह किसानों के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री से तकनीकी प्रगति होगी, जिसका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

उन्होंने सरकार से गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) की गारंटी की मांग की। अगर प्रधानमंत्री इन फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दे दें, तो इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

किसान नेता ने दावा किया कि चिप्स फैक्ट्री से आलू जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को और लाभ होगा। यदि ये योजनाएं वास्तव में लागू होती हैं, तो नरेंद्र मोदी न केवल वर्तमान में, बल्कि इतिहास और भविष्य में भी सबसे उत्कृष्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत करोड़ों रुपये की राशि किसानों को प्रदान करने के कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य है और यह सच्चाई है कि किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, जो पहले किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। मिश्रा ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके आंसुओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने सभी किसानों की ओर से पीएम मोदी की प्रशंसा की।

किसान नेता ने पीएम मोदी के 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में दस गुनी वृद्धि वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने से किसानों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अभी तक कोई अन्य प्रधानमंत्री इस तरह का कार्य नहीं कर पाया है, और इसके लिए वे पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हैं।