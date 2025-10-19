भारत समाचार

Farrukhabad Biodiesel Fire : आग लगने के बाद फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने बायोडीजल रिफाइनरी में किया निरीक्षण

फर्रुखाबाद में बायोडीजल फैक्ट्री में भीषण आग, सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे स्थल पर
Oct 20, 2025, 06:39 AM
उत्तर प्रदेश: आग लगने के बाद फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने बायोडीजल रिफाइनरी में किया निरीक्षण

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित बायोडीजल की रिफाइनरी में शनिवार रात को भीषण आग लग गई थी। यह घटना क्षेत्र के गांव ग्राम शादिकपुर में घटी, जिसके बाद सांसद मुकेश राजपूत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

संदिग्ध परिस्थितियों में लगी इस भीषण आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने करीब 3 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। इस दौरान सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए थे। रविवार को वहां पहुंचने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान फैक्ट्री का गेट बंद रहा और बदबू आती रही।

बता दें कि शनिवार की शाम 6:30 बजे बायोडीजल की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहां दमकल की टीम और सेना की टीम ने आग पर काबू पाया था। करीब 18 टैंकरों के पानी का प्रयोग किया गया था। इस दौरान 3 घंटे आग बुझाने में लगे थे। वहीं दिल्ली-फर्रुखाबाद मार्ग भी बंद रहा था। आग बुझने के बाद आवागमन शुरू हो गया था। रविवार की सुबह आसपास के लोग घटना को देखने पहुंचे। इस दौरान फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा रहा।

सांसद मुकेश राजपूत रविवार को दोपहर बाद फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता और आर्थिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक जितेंद्र सिंह के साथ फैक्ट्री मालिक से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाकर भी देखा। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से आग लगने के कारण और नुकसान की जानकारी ली।

उन्होंने अंदर लगे टैंक, डीजल निर्माण आदि के बारे में भी जानकारी ली।

सांसद ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि धन हानि हुई है। फैक्ट्री मालिक ने सभी वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। यहां प्रतिदिन 30,000 लीटर डीजल का निर्माण होता था, जो इंडियन ऑयल कंपनी को जाता था। इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत लगाया गया था। नुकसान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि कितने का नुकसान हुआ, यह एक्सपर्ट ही बताएंगे।

 

 

