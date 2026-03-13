भारत समाचार

Farooq Abdullah Attack : जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश, उमर बोले- 'पिता खुश और आभारी, लोगों की शुभकामनाओं से उत्साहित'

उमर अब्दुल्ला ने पिता फारूक अब्दुल्ला की सेहत अपडेट और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।
Mar 13, 2026, 04:06 AM
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सेहत से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए लोगों की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया।

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके पिता फारूक अब्दूल्ला कल से मिले सभी सपोर्ट, शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के मैसेज से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि फारूक साहब इन सभी ट्वीट्स, पोस्ट्स और संदेशों से बेहद आभारी हैं।

उमर अब्दुल्ला ने आगे लिखा, "दुर्भाग्य से, वह अकेले इन सभी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे अपनी ओर से यह पोस्ट करने के लिए कहा है। मैं और मेरा पूरा परिवार आप सभी का धन्यवाद करने में उनके साथ हैं।"

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में एक प्राइवेट फंक्शन के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने दुख और चिंता जताई।

बुधवार शाम को एक इवेंट के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला पर एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। संदिग्ध पुलिस कस्टडी में है।

इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि उनके पिता पर जानलेवा हमला उनके जेड+ सिक्योरिटी कवर में दी गई क्लोज प्रोटेक्शन टीम की तेज कार्रवाई की वजह से नाकाम हो गया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "अल्लाह मेहरबान है। मेरे पिता बाल-बाल बचे। अभी डिटेल्स साफ नहीं हैं, लेकिन जो पता चला है वह यह है कि लोडेड पिस्टल वाला एक आदमी पॉइंट-ब्लैंक रेंज में आकर गोली चलाने में कामयाब रहा। सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और यह पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए।"

उन्होंने सुरक्षा ब्रीच को लेकर भी चिंता जताई थी और कहा था कि कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं कि संदिग्ध इतने ज्यादा सुरक्षा वाले नेता के इतने करीब कैसे पहुंच गया।

उन्होंने आगे कहा, "इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कोई जेड+ एनएसजी-सुरक्षा वाले पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया।"

--आईएएनएस

 

 

