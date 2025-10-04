Farmer Kidnapping Muzaffarnagar : खेत में गए किसान को बंधक बनाकर बदमाशों ने वसूली 10 लाख की फिरौती, क्षेत्र में दहशत

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक किसान को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने खेत में काम के लिए गए किसान को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया और हाथ-पांव बांधकर गन्ने के खेत में डाल दिया। इसके बाद बदमाशों ने किसान के मोबाइल फोन से उसके बेटे को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूल की। घटना के बाद बदमाश किसान को छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित किसान ने थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ क्षेत्र के गांव तालड़ा का है। यहां गत दिवस खेत में गए किसान अरुण पुत्र मदनलाल को बदमाशों ने हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। बदमाशों ने अरुण के ही मोबाइल फोन से उसके बेटे को कॉल कर उसके अपहरण की सूचना दी और उससे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जबकि पुलिस को सूचना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। घबराए परिजनों ने अरुण को छुड़ाने के लिए बदमाशों की मांग पूरी करते हुए उनको 10 लाख रुपए दे दिए। रकम मिलने के बाद बदमाश किसान को छोड़कर फरार हो गए।

पीड़ित किसान ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल से खेत पर गया था। जब वह खेत से गांव लौट रहा था तो अचानक चेहरे पर कपड़ा बांधे दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोका और धमका कर पास के गन्ने के खेत में ले गए। बदमाशों ने अरुण कुमार को लगभग आठ घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने किसान के फोन से ही उसके बेटे मयंक को फोन किया और तुरंत 10 लाख रुपये पहुंचाने की मांग रखी। बेटे मयंक ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर बदमाशों से अपने पिता को छुड़वाया।

इस वारदात ने स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। घटना को लेकर एसपी देहात आदित्य बंसल ने कहा कि सूचना मिली थी कि किसान जब अपने खेत में गया था तो हथियारबंद बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीम बना दी गई है। हर पहलू पर गहनता के साथ जांच की जा रही है।