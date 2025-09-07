Faridabad Dowry Case : दहेज उत्पीड़न से तंग आकर नवविवाहिता ने दी जान, पति और जेठ गिरफ्तार

फरीदाबाद: ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में दहेज उत्पीड़न से तंग होकर नवविवाहिता विमलेश (21) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पति और जेठ को गिरफ्तार कर लिया।

मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार विमलेश को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विमलेश की सात महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही परेशानी बढ़ गई थी।

मृतका के मामा किशोरी लाल ने बताया कि विमलेश की शादी 25 फरवरी 2025 को ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी निवासी विजय कुमार (24) से हुई थी। विजय एक वर्कशॉप में काम करता है। विवाह के दो महीने बाद से ही विमलेश को पति विजय व उसके परिजन मारने लगे। ससुराल पक्ष की तरफ से उस पर अक्सर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया जाता था।

ससुराल वाले लगातार कार और मोबाइल की मांग कर रहे थे। शादी में परिवार की ओर से घर का पूरा सामान दिया गया था। कई बार परिवार के बीच बैठकों के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात जस के तस रहे।

मामा ने आगे बताया कि शनिवार सुबह विमलेश ने अपने भाई और बहन से बातचीत की थी, उस समय सब ठीक था। दोपहर बाद करीब 4 बजे विमलेश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों को शाम करीब 5:30 बजे इस घटना की सूचना मिली। इसके बाद विमलेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हमारे पास सूचना आई थी कि विमलेश नाम की नवविवाहिता ने फांसी लगा ली है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष से उसके पति और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने देहज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।