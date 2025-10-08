भारत समाचार

Faridabad Diwali Mela : सूरजकुंड दीपावली मेले का समापन, डिजिटल इंडिया की दिखी झलक

सूरजकुंड दीपावली मेले में रिकॉर्ड भीड़, डिजिटल टिकटिंग और स्वदेशी संदेश
Oct 08, 2025, 02:54 AM
फरीदाबाद : सूरजकुंड दीपावली मेले का समापन, डिजिटल इंडिया की दिखी झलक

फरीदाबाद: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित छह दिवसीय दीपावली मेले का समापन किया। उन्होंने कहा कि 2023 की तुलना में इस बार मेले में चार गुना ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस बार मेले के टिकट डिजिटल माध्यम से खरीदे गए हैं, जो एक अच्छा संदेश है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर डिजिटल इंडिया पहल के तहत न केवल मेले के टिकट डिजिटल माध्यम से खरीदे गए, बल्कि लोगों ने भुगतान भी डिजिटल तरीके से किया।

उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री को सलाह देंगे कि यहां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला और दीपावली मेले के अलावा अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएं। उनका उद्देश्य इस स्थान पर लोगों के आवागमन को बढ़ाना और कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला और दीपावली मेला आयोजित किए जा रहे हैं। इस दीपावली मेले की थीम 'स्वदेशी और आत्मनिर्भर' रखी गई, जिसका संदेश लोगों तक पहुंचाया गया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के आयोजनों से देश बहुत जल्द विश्व स्तर पर महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। आमतौर पर फरवरी में आयोजित होने वाला कला और शिल्प मेला, इस बार दीपावली मेले के रूप में आयोजित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने देश में बनी वस्तुओं को ही खरीदें और स्वदेशी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की थीम पर काम करें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा।

अमेरिका पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं, जो भारत को धमकी देते हैं और सोचते हैं कि भारत कमजोर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत अब मजबूत हो गया है और किसी देश पर निर्भर नहीं है। कुछ देश अब इस गलतफहमी में न रहें।

 

 

