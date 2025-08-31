फरीदाबाद : नहर पार के किसानों ने कृष्ण पाल गुर्जर को सौंपा ज्ञापन

फरीदाबाद, 31 अगस्त (आईएएनएस)। फरीदाबाद नहर पार क्षेत्र के किसानों ने रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मुलाकात की। 15 से 20 गांवों के किसानों ने मंत्री के कार्यालय पहुंचकर अपनी जमीनों को अधिग्रहित न किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार किसी भी किसान की जमीन उसकी मर्जी के बिना अधिग्रहित नहीं करेगी।

आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने कहा कि लंबे समय से उन्हें डर था कि सरकार उनकी जमीन जबरन अधिग्रहित कर लेगी। इसको लेकर किसान लगातार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन, मंत्री के समक्ष अपनी बात रखने के बाद उन्हें राहत मिली।

किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि हरियाणा सरकार किसी भी किसान की जमीन उसकी मर्जी के बिना अधिग्रहित नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि 15 से 20 गांवों के किसान यहां आए थे, उन्हें चिंता थी कि सरकार उनकी जमीन अधिग्रहण कर सकती है, जिन किसानों की इच्छा होगी, वही अपनी जमीन सरकार को देंगे। लेकिन, उससे पहले सरकार उनके सामने उचित दाम रखेगी। यदि किसान संतुष्ट हैं तो जमीन देंगे, अन्यथा किसी की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी।

मंत्री ने आगे कहा कि मैंने सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया है और उनकी चिंता दूर की है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी।

इस मौके पर किसानों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान कई दिनों से इस डर से परेशान थे कि उनकी जमीन सरकार अधिग्रहित कर लेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। हम इसके लिए मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का धन्यवाद करते हैं। अब हमें पूरा भरोसा है कि सरकार जबरदस्ती कोई जमीन नहीं लेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम