फर्रुखाबाद: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद, 23 नवंबर (आईएएनएस)। यूपी के फर्रुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में इटावा–बरेली हाईवे पर ग्राम मराहला के पास रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और युवक सड़क पर गिरते ही बुरी तरह कुचल गया। हादसे के बाद कार चालक युवक को कुचलते हुए वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मदनपुर चौकी इंचार्ज और डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। साथ ही क्षतिग्रस्त बाइक को ई-रिक्शा की मदद से मदनपुर पुलिस चौकी भेजा गया। हादसे के बाद फरार हुई वैगनआर कार को मदनपुर पुलिस चौकी के पास पकड़ लिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शी बिल्लू पाल ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने बाईक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। सड़क में गिरने के बाद कार सवार युवक को कुचलते हुए भाग निकला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह रुकी नहीं। हालांकि, बाद में उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे हादसे की जांच में जुट गई है।

--आईएएनएस

पीएसके