भारत समाचार

फाल्टा विधानसभा में दोबारा वोटिंग से पहले जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी

फाल्टा उपचुनाव से पहले TMC उम्मीदवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 18, 2026, 10:20 AM
फाल्टा विधानसभा में दोबारा वोटिंग से पहले जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। उन्हें डर है कि वोटिंग की तारीख से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग होनी है।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है, और इस मामले की सुनवाई सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद दूसरे सत्र में होगी।

अपनी अर्जी में, खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कोर्ट से यह निर्देश देने की भी गुजारिश की है कि राज्य सरकार उन्हें बताए कि राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और उन एफआईआर में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं।

अग्रिम जमानत की अर्जी में, खान ने वोटिंग के दिन से पहले गिरफ्तार होने की आशंका जताई है।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को फाल्टा में एक बैठक की थी। खान पर तंज कसते हुए, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी सहयोगी माना जाता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा वोटिंग खत्म होने के बाद खान से निपट लिया जाएगा।

फाल्टा विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दो चरणों में से दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को हुई थी। उस दिन, फाल्टा से चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं। कई बूथों पर, भाजपा उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के बगल वाले ईवीएम बटन पर सफेद टेप लगा दिया गया था। इसके बाद, विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता, जो फिलहाल मुख्यमंत्री अधिकारी के सलाहकार हैं। उन्होंने खुद फाल्टा का दौरा किया और इस मामले की गहन जांच की।

उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। दोबारा वोटिंग 21 मई को होगी, और नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

 

Anticipatory BailFalta SeatElection CommissionCalcutta High CourtJahangir KhanTMCWest BengalRe-PollIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...