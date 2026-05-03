भारत समाचार

Trinamool Congress : फाल्टा में हो रही लोकतंत्र की हत्या, लोगों का वोट छीनने की टीएमसी की है पुरानी आदत: दिलीप घोष

फाल्टा में री-पोल पर बवाल, दिलीप घोष का टीएमसी पर गंभीर आरोप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 03, 2026, 08:50 AM
फाल्टा में हो रही लोकतंत्र की हत्या, लोगों का वोट छीनने की टीएमसी की है पुरानी आदत: दिलीप घोष

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को आदत है लोगों को वोट डालने से रोकना, इसीलिए इस बार भी इस तरह का काम किया गया है।

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "कई सालों तक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। चुनाव के एक दिन पहले रात के समय लोगों से उनके वोटर कार्ड छीन लिए जाते थे। आज लोग बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है।"

दिलीप घोष ने कहा, "फाल्टा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अगर आप इसका इतिहास देखें, तो ज़्यादातर लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। चाहे पंचायत चुनाव हों या लोकसभा चुनाव। इसी वजह से चुनाव आयोग ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर खास ध्यान दिया और गुंडों से भी सख्ती से निपटा गया। फिर भी, लोगों को उनके घरों के अंदर ही धमकाया गया। कल लोग सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज़ उठाई कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद आयोग की ओर से पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान की घोषणा कर दी गई। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।"

उन्होंने कहा कि टीएमसी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। वे यह सब अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक संबल देने के लिए कर रहे हैं। जनता ने मन बना लिया था कि भाजपा को लाना है, 4 मई को ये साफ भी हो जाएगा। जनता की समस्याओं को टीएमसी ने कभी भी नहीं सुना।

बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह आदेश 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया।

ईसीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "पश्चिम बंगाल की 144-फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के मामलों को देखते हुए, आयोग यह निर्देश देता है कि सभी 285 पोलिंग बूथों (सहायक पोलिंग बूथों सहित) पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। यह दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी।"

दोबारा वोटिंग के बाद, इस सीट पर वोटों की गिनती 24 मई को होगी।

--आईएएनएस

 

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...