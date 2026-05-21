बंगाल: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में पुनर्मतदान, सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखीं

फाल्टा: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के 285 बूथों पर हो रहे दोबारा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जमा हुए।

फाल्टा में दोबारा चुनाव के लिए बुधवार सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। यह वोटिंग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 35 कंपनियों की कड़ी सुरक्षा घेरे में हो रही है। एक व्यक्ति ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है।

अधिकारियों के अनुसार, कुल 285 बूथों पर इस चुनाव में 2.36 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करें। फाल्टा में फिलहाल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इनमें से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने पहले ही चुनाव से पीछे हटने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, ईवीएम पर उनका नाम अभी बना हुआ है।

फाल्टा में भाजपा से देबांग्शु पांडा उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुर रज्जाक मोल्ला और सीपीएम ने शंभू नाथ कुर्मी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दो अन्य प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे।

हाल ही में संपन्न हुए दो चरणों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा सीट पर मतदान हुआ था। हालांकि, उस दिन इस निर्वाचन क्षेत्र से कथित चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं। कई पोलिंग बूथ पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के सामने वाले ईवीएम बटन कथित तौर पर सफेद टेप से ढके हुए थे।

जांच के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया था।

--आईएएनएस

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