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झारखंड: उपायुक्त के नाम पर 'इंस्टाग्राम' पर मांगे जा रहे पैसे, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

पलामू उपायुक्त के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 26, 2026, 06:27 AM
झारखंड: उपायुक्त के नाम पर 'इंस्टाग्राम' पर मांगे जा रहे पैसे, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

मेदिनीनगर (पलामू): झारखंड के पलामू जिले में उपायुक्त के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने का आरोप है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नाम से 'आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत' नामक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई गई है। इस फर्जी अकाउंट के जरिए कुछ अज्ञात लोग आम नागरिकों और अधिकारियों को संदेश भेजकर गुमराह करने तथा पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रशासन को जानकारी मिली है कि फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से इंस्टाग्राम पर कई लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और उनसे मदद के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया संदेश पर भरोसा न करने की अपील की है।

प्रशासन को जब इसकी जानकारी लगी तो इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया और साथ में फर्जी अकाउंट की जानकारी भी साझा की गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है।

जिला प्रशासन ने कहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध संदेश पर विश्वास न करें और न ही किसी प्रकार की व्यक्तिगत या आर्थिक जानकारी साझा करें।

प्रशासन ने लोगों से यह भी कहा है कि किसी भी संदेश की सत्यता की पुष्टि संबंधित कार्यालय से अवश्य कर लें, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके।

बता दें कि इस मामले की जांच शुरू की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं ही पाया है कि ये किसी शख्स की शरारत है या फिर किसी संगठित गिरोह द्वारा इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल प्रसाशन से लोगों से इस तरह के धोखाधड़ी के मामले से सतर्क रहने की अपील की है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम

 

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