Child Safety : एआईसीडब्ल्यूए ने महाराष्ट्र सीएम को लिखा पत्र, पवई फेक ऑडिशन-किडनैपिंग कांड पर हाई-लेवल जांच की मांग

मुंबई: सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पवई में हुए चौंकाने वाले फेक ऑडिशन और बच्चों की किडनैपिंग की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में संगठन ने मामले की हाई-लेवल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि पवई के आरए स्टूडियो में फर्जी ऑडिशन के नाम पर करीब 20 मासूम चाइल्ड आर्टिस्ट्स को अगवा कर लिया गया था। यह घटना न केवल बेहद गंभीर है, बल्कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अवैध और असुरक्षित ऑडिशनों के बढ़ते खतरे को भी उजागर करती है। आए दिन कास्टिंग के नाम पर बच्चों और नए कलाकारों के साथ धोखाधड़ी, शोषण और अब तो किडनैपिंग जैसी वारदातें हो रही हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

एआईसीडब्ल्यूए ने मुख्यमंत्री से कई मांग रखी है, जिसमें घटना की तत्काल हाई-लेवल जांच कराना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना, आरए स्टूडियो और इसमें शामिल सभी लोगों एवं संस्थाओं की जवाबदेही तय करना, महाराष्ट्र के सभी स्टूडियोज, कास्टिंग एजेंसियों और प्रोडक्शन हाउसेज का व्यापक ऑडिट कराना, हर ऑडिशन के लिए अनिवार्य वेरिफिकेशन, लाइसेंसिंग और सरकारी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करना, कास्टिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, यौन शोषण और किडनैपिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाना और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना शामिल है।

सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा, "फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर कलाकार, खासकर बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ऐसे अपराधी तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में कोई माता-पिता को अपने बच्चे को ऑडिशन पर भेजने से पहले दस बार सोचना न पड़े।"

एआईसीडब्ल्यूए ने स्पष्ट किया है कि वह इंडस्ट्री में काम करने वाले हर आर्टिस्ट और खासकर चाइल्ड आर्टिस्ट्स की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। संगठन ने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों को ऑडिशन पर भेजते समय पूरी तरह सत्यापित और अधिकृत जगहों का ही चयन करें।

