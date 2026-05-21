यूपी के एटा में ट्रांसफार्मर चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल; दूसरा गिरफ्तार

एटा: यूपी के एटा में थाना कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार को देर रात हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से अवैध हथियार, चोरी का सामान और बिना नंबर प्लेट की बाइक, दो प्लास, चार रिंच, दो पाना और 7200 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस ग्राम अशोक विहार कॉलोनी गंजडुंडवारा रोड से अलीगंज जाने वाले मार्ग पर तालाब के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किए जाने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के बाएं पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया।

घायल बदमाश ने अपना नाम केशव पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गिरधरपुर थाना दादो जिला अलीगढ़ बताया। वहीं, पकड़े गए दूसरे आरोपी की पहचान रामसरन पुत्र लटूरी सिंह निवासी दुलीचंद्रपुर थाना सोरों जिला कासगंज के रूप में हुई है।

पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की सब्जी मंडी के पास लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर, तेल, तार और अन्य सामान चोरी किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों का संबंध ट्रांसफार्मर चोरी की अन्य घटनाओं से भी हो सकता है।

गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस 315 बोर, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक कटर (प्लास), एक सादा प्लास, चार रिंच, दो पाना और 7200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

एसपी सिटी एटा श्वेताभ पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर को निशाना बनाकर उसमें लगी कॉपर कॉइल और तेल चोरी किया गया था। कुछ दिन पहले कोतवाली देहात क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

--आईएएनएस

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