Tamil Nadu Political Crisis : पलानीस्वामी ने विधायकों को दिया भरोसा- 'अगली सरकार एआईएडीएमके ही बनाएगी'

चेन्नई: तमिलनाडु में नई सरकार को लेकर अनिश्चितता के बीच एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि एआईएडीएमके ही आखिरकार राज्य में अगली सरकार बनाएगी।

तमिलनाडु में इस बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' 108 सीटें जीत चुकी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी कम से कम 10 और विधायकों की जरूरत है। बहुमत का आंकड़ा नहीं होने पर राज्यपाल ने भी विजय को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, पलानीस्वामी के दावे के बाद तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। एआईएडीएमके ने फिलहाल अपने विधायकों को पड़ोसी राज्य पुडुचेरी के एक आलीशान रिसॉर्ट में ठहराया है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पलानीस्वामी ने गुरुवार देर रात रिसॉर्ट में पार्टी विधायकों से मुलाकात की और तमिलनाडु में तेजी से बदल रही राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान कथित तौर पर उन्हें एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया। विधायकों ने उनके नेतृत्व का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए हुए पत्र सौंपे।

सूत्रों ने बताया कि पलानीस्वामी ने विधायकों में आत्मविश्वास जगाते हुए उनसे 'धैर्यपूर्वक इंतजार करने' को कहा है। इसके साथ ही पलानीस्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु में सरकार एआईएडीएमके ही बनाएगी।

एआईएडीएमके एनडीए का घटक दल है, जिसने 2026 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती हैं। पार्टी के कुल 47 विधायकों में से लगभग 28 विधायक इस समय पुडुचेरी के रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं। मन्नारगुडी से चुनाव जीतने वाले एएमएमके विधायक एस. कामराज भी कथित तौर पर एआईएडीएमके खेमे के साथ ही ठहरे हुए हैं।

सूत्रों ने बताया कि रिसॉर्ट के कमरे अगले सात दिनों के लिए बुक कर लिए गए हैं, और विधायकों को कथित तौर पर यह हिदायत दी गई है कि वे बिना पहले से अनुमति लिए रिसॉर्ट परिसर से बाहर न निकलें।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कथित तौर पर यह कहने के बाद राजनीतिक अनिश्चितता और गहरी हो गई कि कोई भी पार्टी या गठबंधन जो जरूरी संख्या बल साबित कर सकेगा, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिपोर्ट्स से यह भी पता चला है कि अगर डीएमके-एआईएडीएमके के बीच कोई समझौता होता है, तो टीवीके के विधायक सामूहिक इस्तीफा देने पर विचार कर सकते हैं।

--आईएएनएस