EPS Outreach : सेंगोट्टैयन से शुरु होगा ईपीएस का तमिलनाडु दौरा; एआईएडीएमके पर मजबूत पकड़ का संकेत

ईपीएस 30 नवंबर से टूर दोबारा शुरू करेंगे, रणनीतिक रूप से सेंगोट्टैयन के गढ़ से लॉन्च
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 24, 2025, 06:58 AM
चेन्नई: एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) 30 नवंबर को अपना राज्यव्यापी आउटरीच टूर फिर से शुरू करेंगे। यह टूर करूर में टीवीके रैली में भगदड़ के बाद लगभग 50 दिन पहले रोक दिया गया था।

ईपीएस ने इरोड जिले के गोबिचेट्टीपलायम को अपने टूर के छठे चरण के लॉन्च पॉइंट के तौर पर चुना है, जो पूर्व मंत्री और नौ बार के एमएलए के.ए. सेंगोट्टैयन का लंबे समय से गढ़ रहा है।

जगह के चुनाव को बड़े पैमाने पर अधिकार जताने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह सेंगोट्टैयन को पार्टी से निकाले जाने के कुछ ही हफ्ते बाद हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एआईएडीएमके के सभी गुटों के फिर से एक होने की पब्लिक में वकालत की थी।

एकीकरण के लिए उनके अचानक किए गए आह्वान को, जिसे ईपीएस की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया, डिसिप्लिनरी एक्शन और आखिरकार संगठन से निकालने की वजह बना।

ईपीएस ने 7 जुलाई को कोयंबटूर में छह फेज का 'मक्कलाई कप्पोम, तमिलागाथाई मीटपोम' टूर शुरू किया था, जिसमें करूर हादसे की वजह से रुकने से पहले पांच फेज में 174 चुनाव क्षेत्रों को कवर किया गया था। छठे फेज में चेन्नई समेत बाकी 60 चुनाव क्षेत्र शामिल होंगे।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि गोबिचेट्टीपलायम इवेंट जानबूझकर एक साफ मैसेज देने के लिए प्लान किया गया है। ईपीएस अभी भी बिना किसी चुनौती के पार्टी के हेड बने हुए हैं, और अंदरूनी असहमति, खासकर निकाले गए या साइडलाइन किए गए नेताओं को वापस लाने की मांग, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

ऑर्गेनाइजेशनल एकता दिखाने और यह दिखाने के लिए कि पार्टी का बेस पलानीस्वामी की लीडरशिप को सपोर्ट करता है, एक मजबूत कैडर जुटाने की कोशिश चल रही है।

पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि सेंगोट्टैयन के होम ग्राउंड से फिर से शुरू करने के फैसले के कई मकसद हैं: एक ऐसे इलाके पर कंट्रोल पक्का करना जो ऐतिहासिक रूप से एक दुश्मन पावर सेंटर से प्रभावित रहा है, हफ्तों की जबरदस्ती की पॉलिटिकल चुप्पी के बाद ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती दिखाना, और जरूरी चुनाव की तैयारियों से पहले पार्टी के स्ट्रक्चर में जान डालना।

इस बीच, एआईएडीएमके ने घोषणा की कि उसकी जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 10 दिसंबर को चेन्नई में होंगी। प्रेसीडियम चेयरमैन तमिलमगन हुसैन की अध्यक्षता में होने वाले इन सेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने, पार्टी विंग्स के बीच कोऑर्डिनेशन सुधारने और आने वाले पॉलिटिकल और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के लिए स्ट्रेटेजी को ठीक करने पर फोकस किया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

outreach programsparty leadershipTamil Nadu politicsRegional politicsAIADMK updatesPolitical Strategyelection preparations

