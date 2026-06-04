एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस अजित पवार को समर्पित होगा, सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के 27वें स्थापना दिवस समारोह को इस वर्ष पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को समर्पित किया जाएगा। यह घोषणा गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद की।

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तटकरे ने बताया कि 10 जून को आयोजित होने वाले मुख्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की विशेष उपस्थिति रहेगी। दोपहर 2 बजे से राज्यभर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित होंगे, जबकि मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 3 बजे होगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना के बाद से अजित पवार ने संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और देशभर में पार्टी की पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी वजह से इस वर्ष का स्थापना दिवस उन्हें समर्पित किया जा रहा है।

सुनील तटकरे ने यह भी घोषणा की कि रायगढ़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से उनके पुत्र और एनसीपी उम्मीदवार अनिकेत तटकरे की निर्विरोध जीत भी अजित पवार को समर्पित की गई है।

उन्होंने कहा कि अनिकेत तटकरे की जीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आशीर्वाद का परिणाम है। तटकरे ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और पिता होने के नाते उन्हें जो भी सफलता मिली है, वह अजित पवार के मार्गदर्शन की बदौलत ही संभव हुई है।

इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने अजित पवार का सम्मान किया और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। अनिकेत तटकरे रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए हैं।

यह जीत तब सुनिश्चित हुई जब बुधवार को शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी की बेटी जुई दलवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार बाल माने ने भी नामांकन वापस ले लिया, जबकि किसान और मजदूर पार्टी (पीडब्ल्यूपी) के अरविंद म्हात्रे भी चुनावी मैदान से हट गए। इससे अनिकेत तटकरे की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया।

तटकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने कोंकण स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में अनिकेत तटकरे की जीत के रूप में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

उन्होंने इस जीत के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण को भी अनिकेत तटकरे का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया।

--आईएएनएस

डीएससी