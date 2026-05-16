एनसीआर में भीषण गर्मी का आगाज, अगले तीन दिनों में पारा 43 डिग्री करेगा पार

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। एनसीआर में अब गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटों में किसी तरह की मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन तेज धूप से लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

आज यानी 16 मई को दिल्ली-एनसीआर में मुख्यतः साफ आसमान रहेगा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता 45 से 30 प्रतिशत के बीच रहेगी, जिससे दिन में गर्मी अधिक महसूस होगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 मई को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। हालांकि, आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यानी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। सबसे अहम बात यह है कि 18 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। आर्द्रता बढ़कर 50-35 प्रतिशत हो जाएगी, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस होगी। इस दिन दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी, जो गर्मी को और बढ़ा देंगी।

19 मई को तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने के साथ फिर से तेज हवाएं चलेंगी। आर्द्रता 55-35 प्रतिशत रहेगी। 20 मई को अधिकतम 41 और न्यूनतम 27 डिग्री के साथ मुख्यतः साफ आसमान रहेगा। 21 मई को अधिकतम 41 व न्यूनतम 26 डिग्री और आर्द्रता 50-30 प्रतिशत रहेगी। अगले तीन दिनों में अधिकतम पारा 43 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है, जिससे लू चलने का दौर शुरू हो जाएगा।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हाल ही में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है, जहां मई की भीषण गर्मी के बीच अचानक आए पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तेज आंधी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज काफी हद तक बदल दिया था। हालांकि अब चक्रवाती प्रभाव कम होते ही आसमान साफ होने लगा है, जिससे मई के मध्य और उत्तरार्ध में लू का प्रकोप दोबारा शुरू होने और पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का नया अनुमान जताया गया है।

--आईएएनएस

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