एनईसी की बैठक में क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर होगा फोकस: सीएम संगमा

शिलांग, 3 जून (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने बुधवार को कहा कि आगामी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) की वार्षिक बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर गठित टास्क फोर्सों की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

Read More

शिलांग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री बुधवार शाम को मेघालय की राजधानी पहुंचेंगे, जबकि गुरुवार को होने वाले एनईसी के पूर्ण सत्र में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि बैठक में उन रिपोर्टों पर चर्चा होगी, जिन्हें क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने हेतु गठित टास्क फोर्सों ने तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों को पर्यटन, युवा मामले, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगमा ने कहा कि मेघालय बैठक में इस बात पर विशेष जोर देगा कि पूर्वोत्तर भारत को एक साझा पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए, न कि अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग प्रचार किया जाए।

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर को एक ही पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि यहां आने वाले पर्यटक आसानी से कई राज्यों और पर्यटन स्थलों का अनुभव कर सकें।”

मुख्यमंत्री के अनुसार, बैठक में क्षेत्र के विकास और नीतिगत मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के मंत्री भी विभिन्न विषय उठा सकते हैं।

संगमा ने जानकारी दी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 5 जून को मेघालय का दौरा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री के भी अगले 10 दिनों के भीतर शिलांग आने की संभावना है।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वह 11 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे।

गौरतलब है कि एनईसी की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण, बेहतर संपर्क व्यवस्था और समन्वित विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है।

--आईएएनएस

डीएससी