एनडीए शासन में प्रदेश का बुरा हाल, बिहार की जनता नई सरकार चाहती है : पशुपति कुमार पारस

Oct 08, 2025, 02:57 AM

पटना, 7 अक्‍टूबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों में चुनाव की तैयारियों को लेकर कवायद शुरू हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया।

उन्‍होंने कहा कि एनडीए के शासन में प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्‍यवस्‍था और शिक्षा का बुरा हाल हो गया। प्रदेश की जनता नई सरकार चाहती है। इस बार नई सरकार तेजस्‍वी यादव के नेतृत्‍व में बनेगी।

पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम और पटना मेट्रो के उद्घाटन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि यह चुनाव को देखते हुए किया गया है; यह चुनावी सौगात है। उन्‍होंने सवाल किया, "20 साल से एनडीए की सरकार है, इस दौरान आपने बिहार के लिए क्‍या किया?" एनडीए के शासन में प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्‍यवस्‍था और शिक्षा का बुरा हाल हो गया। इस दौरान कोई कल-कारखाना नहीं लगाया गया। यह बिहार के लिए दुर्भाग्‍यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इस बार सत्‍ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। नई सरकार तेजस्‍वी यादव के नेतृत्‍व में बनेगी।

राजद नेता तेजस्वी यादव के महागठबंधन का सीएम चेहरा होने के सवाल पर पारस ने कहा, "चुनाव होंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगी।"

पशुपति कुमार पारस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने 17 दिनों तक बिहार में प्रत्‍येक जिले में भ्रमण किया और काफी मेहनत की है। व‍ह विदेश गए हैं, जो कि उनका निजी मामला है।

पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सीटों पर दावेदारी पेश करने के सवाल पर कहा कि नामांकन के पहले महागठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक में सभी अपनी राय व्‍यक्‍त करेंगे और सुझाव देंगे। मेरा मानना है कि जो जिताऊ उम्‍मीदवार है और जिस क्षेत्र में लोकप्रिय है, उसको हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे। हमारा उद्देश्‍य है कि हम नई सरकार का गठन करें।

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है। इस पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम लोग सर्वे पर विश्वास नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक कोई सर्वे सत्य नहीं होता है। अभी टिकट और सीटों पर फैसला नहीं हुआ है कि किस गठबंधन को कौन सी सीट मिलेगी।

