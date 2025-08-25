भारत समाचार

एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, बाइक मुहैया करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 12:45 PM

फरीदाबाद, 25 अगस्त (आईएएनएस)। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह वही शूटर है, जिसने एल्विश के घर के बाहर फायरिंग की थी। आरोपी एक रैपिडो कर्मी है और इसने ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक का इंतजाम किया था।

आरोपी की पहचान जतिन के रूप में हुई है। जतिन फरीदाबाद का रहने वाला है। उस पर वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों को बाइक उपलब्ध करवाने का आरोप है।

पुलिस प्रवक्ता गुरुग्राम संदीप कुमार ने कहा, "एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस ने रैपिडो बाइक चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के रहने वाले जतिन के रूप में हुई है। वह दो महीने से गुरुग्राम में रैपिडो की बाइक चला रहा था और उसने हमलावरों को वारदात के लिए बाइक उपलब्ध कराई थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथियों के कहने पर बाइक उपलब्ध कराई। फिर साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी के पिछले रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं; उसके ऊपर फरीदाबाद में कई मामले दर्ज हैं।"

बता दें कि 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश यादव के घर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी। बताया जाता है कि एल्विश यादव के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में तीन शूटर शामिल थे। 'भाऊ गैंग' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। गैंग के दो बदमाशों, नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया, ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जिसमें लिखा, "एल्विश यादव के घर पर जो गोली चली, वह उन्होंने चलवाई है।"

'भाऊ गैंग' हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है। नीरज फरीदपुरिया इस गैंग का मुख्य सदस्य है। वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। उस पर हत्या, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे कई संगीन केस दर्ज हैं। नीरज पहले जेल में था और उसे 2015 में उम्रकैद की सजा भी हुई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया। अब वह वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है।

--आईएएनएस

जेपी/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...