नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। वैश्विक अस्थिरता के समय में फ्यूल सप्लाई से जुड़ी रुकावटों को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू और नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनरियों को अतिरिक्त एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपयोग के लिए इसे सुनिश्चित करने के ऑर्डर जारी किए हैं। साथ ही जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड भी लागू किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फ्यूल सप्लाई में मौजूदा जियोपॉलिटिकल रुकावटों और एलपीजी की सप्लाई पर रुकावटों को देखते हुए ऑयल रिफाइनरियों को ज़्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करने और इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने के ऑर्डर दिए हैं।

मंत्रालय ने घरों में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड शुरू किया है। इम्पोर्टेड एलपीजी से नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे जरूरी नॉन-डोमेस्टिक सेक्टर में प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्रालय की ओर से दूसरे नॉन-डोमेस्टिक सेक्टर में एलपीजी सप्लाई के लिए, ओएमसी की तीन और ईडी की एक कमेटी बनाई गई है, जो रेस्टोरेंट/होटल/दूसरी इंडस्ट्री को एलपीजी सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन का रिव्यू करेगी।

अमेरिका, इजरायल-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिलने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।

एक अधिकारी ने बताया कि औसतन परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के 7-8 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं और सामान्यतः उन्हें 6 सप्ताह से कम समय में सिलेंडर रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में बताया, “सरकार ने 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाली रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाएं स्थापित की हैं, जो भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे अल्पकालिक आपूर्ति संकटों के लिए एक बफर के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, देश में तेल विपणन कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की 64.5 दिनों की क्षमता है। इसलिए, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की वर्तमान कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है।”

--आईएएनएस

एवाई/एमएस