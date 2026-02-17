भारत समाचार

Kerala Infant Organ Donor News : केरल में 10 महीने के ब्रेन डेड मासूम ने चार बच्चों को दी नई जिंदगी, माता-पिता ने किया बच्चे के अंगों का दान

ब्रेन डेड घोषित शिशु के अंग 3 घंटे 27 मिनट में पहुंचे तीन अस्पतालों तक
Feb 17, 2026, 11:17 PM
तिरुवनंतपुरम: केरल में पिछले सप्ताह 10 महीने के शिशु एलिन शेरिन अब्राहम की मृत्यु से उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने इस दुख से निकलकर एक सराहनीय कदम उठाया है।

कोच्चि के एक अस्पताल में शिशु को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद माता-पिता (अरुण अब्राहम और शेरिन एन जॉन) ने बच्चे के अंगों को दान करने का फैसला किया, जिससे चार अन्य बच्चों को जीवनदान मिला।

एक उल्लेखनीय चिकित्सा प्रयास में अंगों को कोच्चि से तिरुवनंतपुरम के तीन अस्पतालों में मात्र तीन घंटे और 27 मिनट में पहुंचाया गया, यह एक ऐसी लॉजिस्टिकल उपलब्धि थी जिसने केरल के प्रत्यारोपण नेटवर्क की ताकत को रेखांकित किया।

बिना किसी पुलिस सुरक्षा के सामान्य गति से, व्यस्त समय में उतनी ही दूरी तय करने में सात घंटे से अधिक समय लगता है।

रविवार को पथानामथिट्टा में अंतिम संस्कार के दौरान शोक संतप्त परिवार के घर और पैरिश चर्च में भारी भीड़ उमड़ी। मंत्रीगण, राजनीतिक नेता और जन प्रतिनिधि शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उमड़ पड़े।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन वहां पहुंचे और घोषणा की कि प्रस्तावित राज्य अंग प्रत्यारोपण इकाई का नाम उस बच्चे के नाम पर रखा जाएगा। इस भाव को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया, हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही इसके स्वरूप और समय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केरल की गहरी राजनीतिक संस्कृति में, सार्वजनिक शोक अक्सर सार्वजनिक संदेश देने में तब्दील हो जाता है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एकजुटता की अभिव्यक्ति असामान्य नहीं है, लेकिन जब शोक संवेदना व्यक्त करने के दौरे लगभग औपचारिक आयोजनों में बदल जाते हैं, जिनमें मीडिया की चकाचौंध और आधिकारिक घोषणाएं शामिल होती हैं, तो सहानुभूति और राजनीतिक संकेत के बीच की रेखा धुंधली दिखाई दे सकती है।

अंतिम संस्कार के दिन लाइव दृश्य और लगातार अपडेट दिखाने के लिए टेलीविजन चैनल आपस में होड़ कर रहे थे।

उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी दिया गया, जिससे वह शिशु राज्य में राजकीय सम्मान पाने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया। वह बच्चा सबसे कम उम्र का रक्तदाता भी बन गया, हालांकि अन्य संकटों के साथ इसका अंतर अभी भी बना हुआ है।

