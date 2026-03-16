Election Commission Announcement : चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज, भाजपा ने तमिलनाडु में जीत का किया दावा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने तीखी बयानबाजी शुरू कर दी है।

तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके धन-बल और प्रशासनिक शक्ति के सहारे चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन नए वित्तीय आवंटनों से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सरकार ने नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं की और नशीले पदार्थों की तस्करी बेरोकटोक जारी है। एसआईआर प्रक्रिया में राज्य अधिकारियों के माध्यम से मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद आई.एस. इनबादुराई ने चुनाव आयोग से मांग की कि तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स हटाए जाएं, जिनमें मुख्यमंत्री और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि ये होर्डिंग्स हर कोने पर दिखाई दे रहे हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए।

एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने दावा किया कि उनका पक्ष दुर्योधन जैसा है, जबकि उनका पांडवों जैसा मजबूत है। वे एनडीए के साथ जीतेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे।

तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जी.के. वासन ने एनडीए-एआईएडीएमके गठबंधन को तमिलनाडु में जीतने वाली टीम बताया और कहा कि अब और जोर-शोर से प्रचार करेंगे।

एआईएडीएमके के आई.एस. इनबादुराई ने फिर कहा कि उनका गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा।

एएमएमके की प्रवक्ता सी.आर. सरस्वती ने कहा कि एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जल्द सीट बंटवारे की घोषणा होगी। डीएमके मजबूत दिखती है, इंडी गठबंधन भी, लेकिन कानून-व्यवस्था के मुद्दों से लोग असंतुष्ट हैं।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने अलीपुरद्वार से कहा कि दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में मतदान है। हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गरीबों के लिए कामों पर घर-घर प्रचार करेंगे। लगभग 60 लाख नाम विचाराधीन हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है।

असम में मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने गुवाहाटी से कहा कि ईसीआई को धन्यवाद। असम की जनता चुनाव का इंतजार कर रही थी। हम लोकतंत्र के उत्सव के लिए तैयार हैं।

एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव है। समय कम है, तैयारी कर रहे हैं।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ से कहा कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन भाजपा के अनुसार बंगाल में कई वोट रद्द किए गए, जो ठीक नहीं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मौजूदा सरकार से ऊब बढ़ रही है, परिणामों में झलकेगी।

बता दें कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

--आईएएनएस