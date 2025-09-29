Eknath Shinde Meeting : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनावों पर शिवसेना नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों पर शिवसेना नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पार्टी शाखा प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह बात बीएमसी चुनावों के संदर्भ में कही।

शिंदे ने सभी शाखा प्रमुखों और पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का जमीनी नेतृत्व इसकी रीढ़ है और जीत सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

शिंदे ने कहा, "नगर निगम चुनावों की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने रविवार को शाखा प्रमुखों की एक बैठक बुलाई। वे पार्टी की ताकत हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब, हमारे सभी शाखा प्रमुख पूरी तरह सक्रिय हैं और चुनाव घोषित होते ही वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना के पास लोकसभा और विधानसभा से लेकर नगर निगमों तक, सभी स्तरों पर चुनावी लड़ाइयों की विरासत है, और उनका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लामबंदी करने में पारंगत है।

शिंदे ने घोषणा की, "हमारे शाखा प्रमुखों के मन में संकल्प स्पष्ट है कि नगर निगमों, खासकर बीएमसी में शिवसेना का झंडा लहराना चाहिए और अगला महापौर निश्चित रूप से महायुति (महागठबंधन) का होगा।"

बैठक में उन स्थानीय मुद्दों की पहचान और समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया जिनका सामना लोग रोजाना करते हैं और इस संदेश को पुष्ट किया गया कि जमीनी स्तर पर प्रभावी समस्या-समाधान ही पार्टी की पहचान है। शिंदे के मुताबिक, नागरिकों और शाखा प्रमुखों के बीच यह सीधा संपर्क चुनावों में जनता का विश्वास हासिल करने की कुंजी होगा।

बीएमसी चुनाव शिंदे के शिवसेना गुट के लिए एक अग्निपरीक्षा होने की उम्मीद है, जो अब भाजपा और महायुति के अन्य सहयोगियों के साथ गठबंधन में राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहा है, और मुंबई के नागरिक प्रशासन पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करेगा।