Eknath Shinde Speech : मैदान में उतर चुकी हैं शिवसेना और रिपब्लिकन सेना: एकनाथ शिंदे

ठाणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रिपब्लिकन सेना के 11वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवशक्ति और भीमशक्ति एक साथ आ गई हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज रिपब्लिकन सेना का 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि शिवशक्ति और भीमशक्ति आज एक साथ आई हैं। यहां शिवाजी महाराज के नाम का मैदान है और दिघे साहब का टॉवर है। आनंदराज अंबेडकर बाबासाहेब के रक्त हैं और हम उनके भक्त हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश का स्वाभिमान मतलब बाबासाहेब का संविधान है। जब तक सूरज-चांद रहेगा, तब तक बाबासाहेब का संविधान रहेगा। बाबासाहेब के संविधान की वजह से ही एक सामान्य परिवार से आने वाला शख्स आज प्रधानमंत्री बन पाया। उन्होंने यह भी कहा कि बाबासाहेब के संविधान की वजह से ही एक किसान का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन पाया।

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के विचारों के वारिस हम हैं और बाबासाहेब के रक्त के वारिस आनंदराज अंबेडकर हैं, और हमारी यह गठबंधन आम लोगों को न्याय देने के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई कमिटमेंट करता नहीं, और एक बार कमिटमेंट कर दूं तो खुद की भी नहीं सुनता।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे और अब उन्हें किसी से डर नहीं है क्योंकि आनंदराज अंबेडकर उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली गए और राम सुतार से चर्चा की, जल्द ही बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा का काम तेजी के साथ पूरा किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर भीम जैसा सूरज न उगता तो हमारे जीवन में यह उजाला नहीं होता। लाडकी बहन योजना कभी भी बंद नहीं होगी। अंत में उन्होंने कहा कि विरोधी चाहे जितनी बातें करें, मैदान में शिवसेना और रिपब्लिकन सेना उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन स्वार्थ और कुर्सी के लिए नहीं हुआ है। सभी को न्याय देने के लिए ये गठबंधन हुआ है।

--आईएएनएस