Eknath Shinde Statement : बिहार की जनता को विकास पसंद है और यह जीत उसी की है: एकनाथ शिंदे

शिंदे ने बिहार में एनडीए की बढ़त का श्रेय महिला मतदाताओं को दिया
Nov 14, 2025, 01:48 PM
मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिहार के चुनावी रुझानों को देखने के बाद महिला मतदाताओं को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है और इसका श्रेय हमारी लाडली बहनों को जाता है, जिन्होंने भारी तादाद में एनडीए के विकास कार्यों को लेकर वोट किया।

डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार की जागरूक मतदाता ने जंगलराज को नकार दिया है। बिहार की जनता को विकास पसंद है और यह जीत विकास की हुई है।

मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे लाड़ली बहनों को बधाई देते हैं। उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। बिहार की डबल इंजन की सरकार में विकास का युग जारी रहेगा और लोगों ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को नकार दिया है।

पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि लालू के समय में लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और व्यापारी अपनी दुकानें जल्दी बंद कर देते थे। मैं वहां प्रचार के लिए गया था। लोग कहते थे कि रात को निकलना तो दूर की बात है, शाम को भी नहीं निकल सकते थे।

बिहार में सरेआम लूट होती थी, बलात्कार होता था। बिहार डर के साए में जी रहा था, लेकिन जब नीतीश कुमार को बिहार संभालने का मौका मिला तो 20 साल के शासन में बिहार को विकास की पटरी पर लाए। आज बिहार में महिलाएं बिना डरे रोजगार कर सकती हैं। नीतीश कुमार ने सभी को सुरक्षा प्रदान की है।

नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी की जीत है। पीएम मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ने बिहार में विकास को आगे बढ़ाया। लोगों ने बिहार के विकास पर भरोसा दिखाया है।

एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का अभिनंदन करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अमित शाह की चाणक्य नीति काम आई है। महिला मतदाताओं ने भर-भरकर एनडीए के पक्ष में वोट किया।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार जीत मिली, वही जीत बिहार में देखने को मिली है। लोग विकास राज चाहते हैं, जंगलराज नहीं। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। पीएम मोदी के सहयोग से आगे पांच साल बिहार में बहुत अच्छा काम होगा। उन्होंने एनडीए को बिहार में मिली बहुमत को लाड़ली बहनों की जीत और नीतीश कुमार की जीत बताई है।

--आईएएनएस

 

 

