Eknath Shinde Meeting : ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, व्यापारिक सहयोग पर हुई चर्चा

एकनाथ शिंदे और ऑस्ट्रेलियाई सांसद टिम वॉट्स की मुलाकात, सहयोग पर चर्चा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 17, 2025, 01:33 AM
मुंबई: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान सांसद टिम वॉट्स ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच कृषि, चिकित्सा तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने को लेकर अहम चर्चा हुई।

यह बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई, जहां टिम वॉट्स के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि महाराष्ट्र भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे के विस्तार पर है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में मेट्रो रेल, कोस्टल रोड और अटल सेतु जैसे वर्ल्ड-क्लास प्रोजेक्ट्स का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नवी मुंबई में मेडिसिटी और एजु‍सिटी जैसी योजनाएं भी विकसित की जा रही हैं, जो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के नए अवसर प्रदान करेंगी।

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए कहा, "ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद टिम वाट्स ने मंगलवार को मंत्रालय स्थित मेरे कक्ष में मुझसे मुलाकात की। इस अवसर पर कृषि, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।"

इस अवसर पर सांसद मिलिंद देवड़ा, उपमुख्यमंत्री कार्यालय से अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रमुख सचिव नवीन सोना आदि उपस्थित थे।

ऑस्ट्रेलियाई सांसद टिम वॉट्स और उनके साथ आए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भारत के महावाणिज्यदूत पॉल मर्फी ने मुंबई की प्रसिद्ध वड़ा पाव का लुत्फ भी उठाया और मुंबई के स्वाद की तारीफ की।

टिम वॉट्स ने इस अवसर पर अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि करीब 20 साल पहले वे एक क्रिकेट मैच देखने के लिए मुंबई आए थे और तब से उन्हें इस शहर से खास लगाव है।

इस मुलाकात का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करना था, खासतौर से महाराष्ट्र के साथ आर्थिक, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना।

 

 

