Eknath Shinde Statement : दीपावाली पर बोले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 'ठाणे त्योहारों की पंढरपुर है'

ठाणे में शिंदे बोले—किसानों को राहत, दिवाली उत्सव से ठाणे की परंपरा जीवित
Oct 21, 2025, 03:18 AM
दीपावाली पर बोले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 'ठाणे त्योहारों की पंढरपुर है'

ठाणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और खासतौर पर ठाणे में मनाए जा रहे उत्सव का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि ठाणे में दीपावली का उत्साह देखते ही बनता है और यह परंपरा धर्मवीर आनंद दिघे जी द्वारा शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा, "जहां भी जाता हूं, युवाओं का जोश, लोगों की खुशी और संतोष देखकर गर्व होता है। ठाणेकरों ने ही मुझे बड़ा बनाया है। मुख्यमंत्री बनने से लेकर उपमुख्यमंत्री बनने तक, यह सब उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हुआ है।"

शिंदे ने ठाणे को अपना परिवार मानते हुए कहा कि दीपावली यहां एक अलग ही तरीके से मनाई जाती है। मैं सालभर राज्यभर में दौरे करता हूं, लेकिन जब ठाणे में इस उत्सव का हिस्सा बनता हूं, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि किसानों पर संकट था, लेकिन सरकार ने राहत पहुंचाने का काम किया है। 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है, जिससे हजारों किसानों को सीधी मदद मिली है।

उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ, वहां तत्काल मदद पहुंचाई गई। प्रताप सरनाईक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां-जहां संकट आया, उन्होंने तुरंत राहत दी।

शिंदे ने बताया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की मदद करने की अपील की थी, जिसे केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकार किया।

चुनाव को लेकर भी शिंदे ने आत्मविश्वास जताया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार भी उन्होंने यहीं से कहा था कि विधानसभा चुनाव में जनता का जबरदस्त समर्थन मिलेगा और वही हुआ।

शिंदे ने नाम लिए बिना राज ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जब हार सामने दिखने लगती है, तभी चुनाव टालने की बातें शुरू होती हैं।"

 

 

