Political Rally News: महाराष्ट्र में बंद नहीं होगी 'लाडकी बहन योजना': एकनाथ शिंदे

अकोला: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकोला शहर पहुंचे, जहां आदिवासी दिवस पर विशाल रैली का आयोजन किया गया था। एकनाथ शिंदे ने इस रैली में हिस्‍सा लिया।

इस दौरान एकनाथ शिंदे ने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, उस समय हमने इस राज्‍य में सरकार बदल दी और सत्ता परिवर्तन किया। विपक्षी दल हमारी आलोचना करते हुए कहते थे कि एक भी विधायक चुनकर नहीं आने देंगे, लेकिन उन्‍होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके सिर्फ 20 विधायक ही चुनकर आए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना ही निशाना साधा।

एकनाथ शिंदे ने रक्षाबंधन के मौके पर अकोला में आयोजित आदिवासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरोसा दिया कि लाडकी बहिन योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष ने इसे एक चुनावी जुमला बताया था, लेकिन अब चाहे विपक्ष कितनी भी अफवाहें फैलाए, लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी।

उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो-जो वादे किए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी जैसे वादे को हम निभाकर रहेंगे। ये सरकार ‘शब्द देने वाली’ नहीं, बल्कि ‘शब्द निभाने वाली’ सरकार है। शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम वादों से पलटने के लिए ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ का बहाना नहीं बनाएंगे।

पिछले दिनों महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संसद के मानसून सत्र के अवसर पर दिल्ली दौरे के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को शॉल, पुष्पगुच्छ और भगवान शिवशंकर की एक छवि भेंट की।